Alesi parla sinceramente di quanto gli manchi il Milan ora che è al Catanzaro

Alesi parla sinceramente di quanto gli manchi il Milan ora che è al CatanzaroMilanNews.it
Oggi alle 23:40Gli ex
di Lorenzo De Angelis

Intervistato dai colleghi di gianlucadimarzio.com, Gabriele Alesi, ex Milan, oggi al Catanzaro, ha parlato dei suoi anni in rossonero, del rapporto ancora vivo con Camarda e Bartesaghi e di un curioso retroscena su Milos Kerkez, ex Primavera del Diavolo oggi al Liverpool: 

"Non è stato facile lasciare il Milan. Sono cresciuto guardando i gol di Van Basten: posso dire di conoscerli a memoria. Oggi però penso solo al Catanzaro. Sento ancora Camarda e Bartesaghi. Kerkez? Ricordo che ogni tanto provava a parlare italiano ma senza successo. Era un fenomeno e si è confermato tale". 