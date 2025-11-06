Alesi parla sinceramente di quanto gli manchi il Milan ora che è al Catanzaro

Intervistato dai colleghi di gianlucadimarzio.com, Gabriele Alesi, ex Milan, oggi al Catanzaro, ha parlato dei suoi anni in rossonero, del rapporto ancora vivo con Camarda e Bartesaghi e di un curioso retroscena su Milos Kerkez, ex Primavera del Diavolo oggi al Liverpool:

"Non è stato facile lasciare il Milan. Sono cresciuto guardando i gol di Van Basten: posso dire di conoscerli a memoria. Oggi però penso solo al Catanzaro. Sento ancora Camarda e Bartesaghi. Kerkez? Ricordo che ogni tanto provava a parlare italiano ma senza successo. Era un fenomeno e si è confermato tale".