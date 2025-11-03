Ore decisive alla Fiorentina: Stefano Pioli verso l'addio
(ANSA) - FIRENZE, 03 NOV - Sono ore sempre più calde in casa Fiorentina dopo la sconfitta al Franchi contro il Lecce, la sesta in campionato, che potrebbe costare la panchina a Stefano Pioli. Il tecnico emiliano appare sempre più vicino all'addio, al Viola Park dove da ieri sera sono in ritiro lo stesso Pioli, i giocatori e la dirigenza continuano i confronti e le discussioni, in particolare sulla formula delle separazione dall'allenatore sotto contratto per tre anni a tre milioni di euro. Per sostituirlo continua a circolare il nome di Paolo Vanoli, accostato anche al Genoa, anche se resta in piedi l'ipotesi di un ritorno di Raffaele Palladino.
Nel frattempo la squadra, attesa giovedì dalla trasferta di Conference League in Germania contro il Mainz, potrebbe essere affidata ad interim all'allenatore della Primavera Galloppa. Comunicazioni ufficiali da parte del club di Rocco Commisso sono previste in giornata. (ANSA).
