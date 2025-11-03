Pazzini su Leao: "Questa deve essere la stagione della sua consacrazione"

Ospite negli studi di Pressing, Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, ha commentato così la vittoria del Milan contro la Roma per 1-0: "Il risultato è giusto. Il Milan ha ottenuto una vittoria importante e pesante. E' stata una gara a due volti: per i primi 35 minuti il Milan ha sofferto tanto i ritmi della Roma e il pressing. Una volta che è riuscito a superare la prima pressione il Milan ha fatto gol e da lì si è vista un'altra partita. I rossoneri hanno avuto diverse chance per raddoppiare, ma quando non fai il secondo gol rischi come in occasione del rigore. La vittoria del Milan è stata importante per la classifica e per il morale".

Leao? Leao, quando viene criticato, viene criticato per l'atteggiamento, non per un gol sbagliato. Questa deve essere la stagione della sua consacrazione, deve prendersi le responsabilità come ha fatto contro la Roma. Ha fatto una grande partita contro i giallorossi".

