Fuser: "Tornai al Milan convinto di potermi giocare le mie carte. Ma Capello provò Gullitt esterno destro e..."

Diego Fuser, ex giocatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così della sua esperienza al Milan prima con Arrigo Sacchi e poi con Fabio Capello: "Il primo anno forse non ero al livello giusto. Il secondo, invece, dopo il prestito alla Fiorentina tornai a Milano convinto di potermi giocare le mie carte. Capello, però, in ritiro provò Gullit esterno destro e funzionò, così giocò Ruud quasi tutto l’anno. E a giugno chiesi di andare via.

Zoff mi voleva alla Lazio? Scelsi i biancocelesti per quello. Sono stati quattro anni bellissimi, ho avuto l’onore di indossare la fascia da capitano e sollevare coppe. Dispiace per come è finita...”.
 