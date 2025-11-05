Fuser: "Tornai al Milan convinto di potermi giocare le mie carte. Ma Capello provò Gullitt esterno destro e..."
MilanNews.it
Diego Fuser, ex giocatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così della sua esperienza al Milan prima con Arrigo Sacchi e poi con Fabio Capello: "Il primo anno forse non ero al livello giusto. Il secondo, invece, dopo il prestito alla Fiorentina tornai a Milano convinto di potermi giocare le mie carte. Capello, però, in ritiro provò Gullit esterno destro e funzionò, così giocò Ruud quasi tutto l’anno. E a giugno chiesi di andare via.
Zoff mi voleva alla Lazio? Scelsi i biancocelesti per quello. Sono stati quattro anni bellissimi, ho avuto l’onore di indossare la fascia da capitano e sollevare coppe. Dispiace per come è finita...”.
Pubblicità
Gli ex
Cassano: "Leao inguardabile contro la Roma. Ha fatto la sgasata del primo tempo e poi ha sbagliato un gol clamoroso"
Le più lette
2 Milan, il punto sugli infortunati verso il Parma: Pulisic ok (e poi non andrà in nazionale), Gimenez out, Rabiot in forse
Primo Piano
Milan, il punto sugli infortunati verso il Parma: Pulisic ok (e poi non andrà in nazionale), Gimenez out, Rabiot in forse
Antonio VitielloLo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com