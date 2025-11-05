Juventus, l'ex Milan Vercellone sarà il nuovo Chief Communications Officer

vedi letture

Secondo quanto riporta l'edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Pier Donato Vercellone, ex capo della comunicazione del Milan dal settembre 2020 al marzo 2025, sarà il nuovo Chief Communications Officer della Juventus. L'ufficialità è attesa nelle prossime settimane, ma la nomina è già stata annunciata alla Continassa. Vercellone, oltre che nel club rossonero, ha lavorato in passato anche in Nike, Sisal, Telecom Italia e Comune di Milano.

Questo è il programma dell'11^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 7

ore 20.45, Pisa-Cremonese

SABATO 8

ore 15, Como-Cagliari

ore 15, Lecce-Hellas Verona

ore 18, Juventus-Torino

ore 20.45, Parma-Milan

DOMENICA 9

ore 12.30, Atalanta-Sassuolo

ore 15, Bologna-Napoli

ore 15, Genoa-Fiorentina

ore 18, Roma-Udinese

ore 20.45, Inter-Lazio