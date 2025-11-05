Juventus, l'ex Milan Vercellone sarà il nuovo Chief Communications Officer

di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riporta l'edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Pier Donato Vercellone, ex capo della comunicazione del Milan dal settembre 2020 al marzo 2025, sarà il nuovo Chief Communications Officer della Juventus. L'ufficialità è attesa nelle prossime settimane, ma la nomina è già stata annunciata alla Continassa. Vercellone, oltre che nel club rossonero, ha lavorato in passato anche in Nike, Sisal, Telecom Italia e Comune di Milano. 

