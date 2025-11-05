Ambrosini ricorda l'esordio in Serie A 30 anni fa: "Il primo pallone lo ricevetti da Maldini e il primo passaggio lo feci a Baresi"
Il 5 novembre 1995, Massimo Ambrosini ha fatto il suo esordio in Serie A in un Milan-Cagliari valido per la 9^ giornata di campionato. Sul suo profilo Instagram, l'ex centrocampista rossonero ha ricordato così quel momento: "Oggi, 30 anni fa, facevo il mio esordio in serie A, a 18 anni. Lo ammetto, non sono uno di quelli che può dire: “Mi ricordo nitidamente cosa provai”, come l’arrivo allo stadio , la tensione, le urla dei tifosi…
Ho una memoria emotiva che - ahimè - non archivia tutto. Proprio per questo motivo, ieri ho voluto rivedere quei miei primi 7 minuti. Eh sì, un po’ mi sono emozionato perché… cavolo, 30 anni sono tanti, ma anche perché mi sono reso conto che il primo pallone della mia carriera lo ricevetti da Paolo Maldini e il primo passaggio lo feci… a Franco Baresi. Che storia!".
