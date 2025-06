Ambrosini smentisce le voci su un suo ritorno al Milan: "Non mi ha chiamato nessuno"

Negli ultimi giorni, il nome di Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano rossonero, è stato spesso accostato al Milan in merito ad un suo possibile ritorno nel club come dirigente. Intervenuto a Radio Lega Serie A, l'attuale commentatore di DAZN ha risposto così ad una domanda su queste indiscrezioni: "Nessuno mi ha chiamato dal Milan, quindi non ho niente da dire”.

In merito alla stagione negativa del Milan, Ambrosini ha dichiarato a DAZN n occasione dell'ultima gara di campionato contro il Monza: "La manifestazione dei tifosi del Milan è stata impeccabile nei modi e assolutamente condivisibile nei contenuti. La costante di questa stagione del Milan è che la squadra non ha mai dato l'idea di avere l'energia è giusta. Se non ce l'hai ci deve essere qualcuno per ritrovarla. Dopo il caso del cooling break doveva intervenire qualcuno. Le cose positive sono state casuali. I giocatori non hanno mai fatto vedere la giusta energia. Al Milan è mancata l'anima. Le colpe sono di tutti, anche i giocatori dovevano fare di più. Quello che va migliorato è la gestione del club, serve più cuore. Credo che questa stagione possa essere servita a capire certe cose".