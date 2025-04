Amelia sul momento del Milan: "E' una squadra che sta vivendo sotto grande pressione"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 20:40 Gli ex

Marco Amelia, ex calciatore rossonero (29 presenze in 4 anni di militanza), nel corso di una intervista concessa al Messaggero Veneto ha parlato così del momento del Milan. Tra analisi sugli ex allenatori e giudizi sull'attuale ambiente rossonero, questo un estratto delle sue parole:

Che Milan è quello di Conceicao?

"Una squadra che sta vivendo sotto grande pressione e che ha bisogno di ritrovare una vittoria, ma è anche una squadra che esercita una pressione alta e che dunque si ritrova a lasciare molti metri alle spalle dei propri difensori, come ha evidenziato molto bene la Fiorentina che ha sfruttato quegli spazi. Il Milan dunque rischia molto nel suo modo di giocare, anche se l’arrivo di Walker è stato importante".