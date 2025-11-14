Ancelotti sul Milan: "Sta facendo bene. Allegri ha semplificato ciò che tanti cercano di complicare"

Carlo Ancelotti, ex tecnico rossonero e attuale ct del Brasile, ha parlato così del Milan di Max Allegri ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Il Milan sta facendo bene approfittando di un grande vantaggio, il fatto di non giocare in Europa, e della praticità di Allegri, Max ha semplificato ciò che tanti cercano di complicare. Non ci vuole molto.

Modric? Sono contentissimo che stia rimanendo sui suoi altissimi livelli, e la cosa per me non è assolutamente sorprendente. Sapevo che avrebbe fatto bene perché ha l’obiettivo del Mondiale, gioca una volta a settimana e l’anno scorso nel mio Madrid è stato l’unico giocatore che non ha saltato un solo allenamento. Come fa? Genetica e serietà, è semplice. Se è lui che è un fenomeno o la Serie A che è un campionato per vecchi? Non scherziamo, rimane a un livello altissimo, è ancora uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione. Ho letto che si parla di un altro anno di contratto, può farlo senza problemi".

