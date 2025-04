Balotelli ai margini del Genoa: "Qualcuno meriterebbe il Mario 16enne ribelle..."

Mario Balotelli continua ad essere un corpo estraneo inserito nella rosa del Genoa. Da quando è arrivato Vieira sulla panchina del Grifone, infatti, le chance di scendere in campo per l'attaccante italiano si sono progressivamente ridotte, fino a portare a una vera e propria sparizione dal campo del centravanti, che non gioca una partita ufficiale ormai dalla fine dell'anno solare 2024, dal 21 dicembre.

Sulle sue pagine social, intanto, Balotelli lancia un messaggio mostrandosi senza maglietta

"Qualcuno da queste parti meriterebbe non un Mario maturo ma il Mario 16enne ribelle, forse capirebbero cosa comporta veramente il mancar di rispetto così". Da quando ha firmato per il Genoa, Balotelli non è ancora mai sceso in campo da titolare neanche una volta. In tutto ha collezionato 6 presenze dalla panchina, con 0 gol e assist e 2 cartellini gialli.