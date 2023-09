Balotelli torna in Turchia: è di nuovo un calciatore dell'Adana Demirspor

vedi letture

Mario Balotelli torna all'Adana Demirspor, ora è ufficiale. In questi minuti il club turco ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante italiano, che ha firmato un contratto annuale più opzione sul secondo. Balotelli aveva già giocato ad Adana nella stagione 2021/22, segnando 19 reti in 33 presenze.

33 anni, Super Mario è reduce da una stagione da incubo col Sion, culminata con una clamorosa retrocessione in seconda divisione svizzera. In questa seconda parentesi turca il giocatore non troverà Vincenzo Montella in panchina, bensì Patrick Kluivert. L'Adana Demirspor nelle prime tre giornate di campionato ha raccolto 5 punti, mentre è uscito ai playoff di UEFA Europa Conference League.