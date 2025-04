Brocchi sul derby di Coppa Italia: "Per il Milan è una partita fondamentale. Non mi aspetto una gara spettacolare"

Cristian Brocchi, doppio ex di Milan e Inter, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del derby di questa sera: "Per il Milan, visto il momento, è una partita fondamentale, perché è staccato dal quarto posto e ha un solo obiettivo. Per l’Inter è uno dei quattro fronti sui quali compete, se si considera anche il Mondiale per club. I nerazzurri potrebbero dimenticare l’eventuale eliminazione in campionato o in Champions, mentre il danno per i rossoneri sarebbe forte.

Inter favorita? L’Inter è sempre favorita perché ha una squadra ben organizzata e con tante certezze perché può contare su uno zoccolo duro come quello che in passato avevamo noi al Milan e la Juventus dei nove scudetti consecutivi. Sicuramente non sarà come un incontro di campionato perché se una delle due sbagliasse completamente l’andata, tutto diventerebbe tremendamente complicato al ritorno. Non credo verrà fuori una sfida spettacolare, spumeggiante e ricca di gol".