Capello: "Da piccolo tifavo Juve. Ma visto che devo tutto a Berlusconi ora tifo Milan"

Fabio Capello, grande ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa nella quale ha parlato di vari temi. Gli è stato anche chiesto per chi tifava da bambino e per chi tifa oggi. Ecco la risposta dell'ex tecnico rossonero: "Da piccolissimo per la Juve, poi visto che devo tutto a Berlusconi, che mi ha scoperto mentre lavoravo dietro una scrivania, ovviamente per il Milan".

Questo il palmares da allenatore di Capello sulla panchina del Milan: quattro Scudetti (1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96), una Champions League (1994), una Supercoppa Europea (1994) e tre Supercoppe Italiane (1993, 1994, 1995).