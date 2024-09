Capello: "Gabbia milanista vero, è un premio al suo lavoro. Occhio a Fofana, sta salendo di tono"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport per commentare il derby di ieri sera, Fabio Capello ha ovviamente speso belle parole anche per Matteo Gabbia, autore del gol vittoria. Ecco le parole dell'ex tecnico rossonero: "Un milanista vero e un ragazzo serio. Sono molto felice per lui, credo sia un premio al suo lavoro. E attenzione: anche qui bisogna dire 'bravo Fonseca' che l’ha preferito a Pavlovic. Non era una scelta facile in una partita così delicata".

Capello ha poi spiegato cosa gli è piaciuto di più del Milan e chi lo ha convinto di meno: "Cosa mi è piaciuto del Milan? Le accelerazioni di Pulisic e Reijnders, il lavoro delle due punte e l’intelligenza tattica di Fofana. Occhio al francese, che sta salendo di tono. È sempre nel posto giusto, sarà un centrocampista importante nella crescita di questo Milan. Chi mi ha convinta meno? Leao nel primo tempo. Poco protagonista, timido in fase di possesso e, al solito, ciondolante nei ripiegamenti. Nella ripresa per fortuna è entrato più nel vivo e ha fatto meglio, pur senza riuscire a segnare".