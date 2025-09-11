Costacurta punta su Allegri: "Scelta ottima del Milan, se c’è uno di cui fidarsi è proprio lui"

vedi letture

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato così al Quotidiano Sportivo del nuovo Milan di Max Allegri: "Allegri è un vincente, scelto per ripartire. Non sono innamorato del suo gioco, ma se c’è uno di cui fidarsi è proprio lui: scelta ottima, soprattutto per entrare nelle prime quattro. Ma la questione non è tanto la posizione di Leao o se Nkunku sarà quello di Lipsia: piuttosto, i centrali miglioreranno?

Con Allegri di solito succede. Davanti il Milan segna sempre, ha gente forte e imprevedibile anche se non continua. Ma da anni la difesa è tra le peggiori. Sistemato questo aspetto, potrà anche lottare per lo scudetto".

