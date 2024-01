Crespo: "Milan, serve una punta. L'ideale sarebbe trovare in Italia un giocatore già pronto, ma..."

Hernan Crespo, ex attaccante rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato sull'attacco del Milan: "Giroud è avanti con gli anni e, mi pare, anche in scadenza di contratto: logico quindi pensare a una possibile alternativa. Nell’ultimo periodo Jovic si sta ben comportando e ha segnato diversi gol, cosa che per un centravanti è sempre importante perché in questo modo aumenta l’autostima. Tuttavia nemmeno su di lui si può fare totale affidamento, poiché è da verificare la continuità di rendimento. Di fatto il Milan avrebbe bisogno di un terminale offensivo in grado di raccogliere gli assist provenienti dalle giocate di Leao e di Pulisic. Dico tutto ciò in linea teorica, perché poi in pratica si deve vedere quanti soldi si possono spendere e quali giocatori sono liberi.

Il Milan punta ad accorciare le distanze in classifica da Juve e Inter, e a proseguire il cammino sia in Europa League sia in Coppa Italia. Se arrivasse un centravanti da dieci gol in questa seconda parte di stagione, sarebbe a posto. Chi? Uno come Guirassy sarebbe adatto, però non dobbiamo mai dimenticare che il campionato italiano richiede un lungo periodo di adattamento, e i rossoneri non hanno tutto questo tempo a disposizione. L’ideale sarebbe trovare in Italia un elemento già pronto, perché così si salterebbe l’ambientamento. Ma in giro c’è un uomo che possa fare al caso del Milan? Sinceramente non ne vedo molti, ma potrei anche sbagliarmi".