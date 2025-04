Desailly sul Milan: "Sono deluso. Manca la chimica di squadra"

vedi letture

Marcel Desailly ha vinto tutto nel corso della sua carriera: 2 Serie A, una Ligue 1, poi revocata, una Supercoppa Italiana, una FA Cup, una Supercoppa d'Inghilterra, un campionato qatariota, 2 Supercoppa Europea, 2 Champions League, 2 Confederations Cup, un Europeo e un Mondiale. Dal '93 al '98 ha vestito la maglia del Milan ed è stato un calciatore fondamentale per i rossoneri. L'ex difensore ha parlato così del campionato italiano a Sky Sport Insider: "Quando posso lo seguo volentieri, anche se devo ammettere che non ho visto tutte le partite del mio Milan in questa stagione".

Cosa ne pensa della stagione dei rossoneri?

"Sono deluso. Il Milan oggi è un mix di tanti problemi diversi. La stagione è iniziata male da subito, poi c’è stato un momento in cui si poteva sperare in una ripresa, ma in breve tutto l’ambiente si è accorto che questa squadra non ha abbastanza leadership al suo interno per poter competere. Il Milan al momento è nono, giusto? Ecco, davanti a sé ha tutte squadre con un’organizzazione e una filosofia ben precise".

Chi la colpisce?

"Penso all’Inter e al lavoro fatto da Inzaghi. Con il suo 3-5-2 hanno impiegato anni per assimilarlo, ma oggi giocano a memoria. Credo che il Milan non sia da meno come talento individuale, ma pecca nella chimica di squadra".

Il cambio di allenatore del Milan a metà stagione come lo valuta?

"L’arrivo di Conceicao non ha prodotto grandi cambiamenti, la vittoria in Supercoppa ha creato delle aspettative che poi non sono state rispettate. Pensavo potesse essere il profilo giusto per valorizzare il talento all'interno della squadra, ma non è stato così. Finora è stata una stagione deludente, ma la speranza è che il Milan torni presto a essere competitivo".