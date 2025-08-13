Morata sceglie il Como ma saluta anche il Milan con affetto

Oggi alle 19:30Gli ex
di Niccolò Crespi

Dopo l'ufficialità arrivata della risoluzione del prestito col Galatasaray arrivata nella giornata di ieri, il Milan annuncia la cessione di Alvaro Morata al Como. L'ex numero sette rossonero, tramite un messaggio su Instagram ha voluto ringraziare il Milan con un semplice ma apprezzato messaggio: "Grazie di tutto" Accompagnato con un cuore finale.

Il comunicato ufficiale

AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Álvaro Morata al Galatasaray SK. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce al Como 1907 a titolo temporaneo, con obbligo di opzione al verificarsi di determinate condizioni.

Il Club rossonero augura ad Álvaro le migliori soddisfazioni personali e professionali.