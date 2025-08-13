Morata sceglie il Como ma saluta anche il Milan con affetto
Dopo l'ufficialità arrivata della risoluzione del prestito col Galatasaray arrivata nella giornata di ieri, il Milan annuncia la cessione di Alvaro Morata al Como. L'ex numero sette rossonero, tramite un messaggio su Instagram ha voluto ringraziare il Milan con un semplice ma apprezzato messaggio: "Grazie di tutto" Accompagnato con un cuore finale.
Il comunicato ufficiale
AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Álvaro Morata al Galatasaray SK. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce al Como 1907 a titolo temporaneo, con obbligo di opzione al verificarsi di determinate condizioni.
Il Club rossonero augura ad Álvaro le migliori soddisfazioni personali e professionali.
Bravo Tare, grande acquisto! Allegri, una garanzia! Leoni occasione persa. La verità su Hojlund!di Carlo Pellegatti
Dall'Inghilterra sono sicuri: manca l'accordo per Hojlund, il danese non ha ancora dato il suo via libera per il Milan
Ravezzani punge Donnarumma: "Quando è un giocatore ad andare via a parametro zero è sacro diritto, invece quando sceglie il club vìola la legge di stabilità"
ESCLUSIVA MN - Wyett (Sun): "Hojlund ha pagato l'inesperienza allo United ma in A può rilanciarsi"
Si riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti
