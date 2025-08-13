Donnarumma ha un accordo con il City: Ederson verso il Galatasaray

In questi giorni sotto i riflettori del calciomercato c'è tutta la questione relativa a Gianluigi Donnarumma. Il portiere ex Milan e capitano della Nazionale italiana è stato scaricato dal PSG a meno di un anno dalla scadenza del suo contratto. Il tecnico Luis Enrique si è preso la responsabilità della scelta, trincerandosi dietro ragioni tecniche e valorizzando le doti con i piedi di Lucas Chevalier, estremo difensore acquistato a 40 milioni dal Lille e subito convocato per la Supercoppa Europea di questa sera a Udine al posto di Donnarumma, lasciato a casa.

Lo stesso Donnarumma ieri ha spiegato con un post la situazione e ha dato addio definitivo ai tifosi parigini. Intanto il portiere italiano, che è stato senza dubbio il migliore nel suo ruolo nella stagione diventando decisivo per la vittoria in Champions del club transalpino, si sta già guardando intorno per il futuro. L'Equipe in queste ore riferisce che Donnarumma avrebbe già un accordo con il Manchester City e che avrebbe anche già parlato con Guardiola. Intanto Fabrizio Romano conferma che Ederson è ricercato dal Galatasaray e una sua eventuale partenza spalancherebbe la strada verso la Premier all'ex milanista.