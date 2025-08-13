Morata: "Quando col Milan giocai contro il Como, capì l'importanza del progetto di Fàbregas"
(ANSA) - COMO, 12 AGO - Alvaro Morata riparte dal Como. Il club lariano ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante spagnolo, campione d'Europa nell'estate del 2024, proveniente dal Galatasaray, dove si era trasferito lo scorso gennaio dopo una parentesi di sei mesi al Milan. "Sono veramente felice di essere arrivato a Como - le prime parole di Morata -. Lo scorso anno giocando contro i lariani ho potuto apprezzare la squadra e il progetto, si vede che c'è tanta ambizione. Ai tifosi e al club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e ogni partita, non vedo l'ora di indossare questa maglia". (ANSA).
