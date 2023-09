Donadoni: "Milan e Inter sono strutturate per scudetto e Champions. Mi piace l’intraprendenza dei nuovi acquisti rossoneri"

In merito al derby di Milano in programma il 16 settembre a San Siro, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Non so come finirà, ma so che durerà tutto l’anno: Milan e Inter sono strutturate per scudetto e Champions. I nerazzurri hanno più consapevolezza, il Milan ha l’intraprendenza dei nuovi, che mi piacciono tutti, Reijnders, Loftus-Cheek...".