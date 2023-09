Donnarumma avvisato da Luis Enrique: "Ho 4 ottimi portieri, possono giocare tutti"

Luis Enrique ha avvisato Gianluigi Donnarumma in conferenza: "E' una situazione meravigliosa per un allenatore. Abbiamo 3-4 portieri di altissimo livello, tutti pronti a giocare. In queste sei settimane d'allenamento ho visto che tutti i portieri andavano al massimo ed erano pronti a giocare".

Donnarumma è insidiato da Arnau Tenas e Keylor Navas, ai quali va aggiunto Alexandre Letellier.