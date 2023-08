Ex Milan, 24 anni fa l'esordio di Shevchenko in rossonero

Sono passati esattamente 24 anni dall'esordio di Andriy Shevchenko in rossonero. Correva l'anno 1999 e il Milan sfidava il Parma per la conquista della Supercoppa Italiana. La partita non andò bene e il Diavolo perse 1-2 ma la storia dell'ucraino con il Milan era appena cominciata e avrebbe regalato, negli anni successivi, una lunga serie di momenti indimenticabili.