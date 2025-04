Ex Milan, Conti annuncia l'addio al calcio giocato: "Sono esausto. Dopo la Samp non mi ha chiamato nessuno"

vedi letture

Andrea Conti, ex terzino rossonero, ha annunciato a gazzetta.it la sua decisione di lasciare il calcio giocato: "Sono esausto, sono anni che combatto con problemi fisici, infortuni e delusioni. Sono svincolato da un anno e negli ultimi 3 ho giocato appena nove partite. Bisogna essere consapevoli della propria situazione, io non ce la faccio più e questa sarà la mia decisione definitiva. Se farà un annuncio? No, lo dico qui alla Gazzetta. Smetto. Non sono il tipo da social, non pubblico mai nulla e non credo che lo farò in questo caso. Ho perso la speranza. Sapevo che dopo la fine del contratto con la Samp non sarebbe stato facile e ne ho avuto riscontro in questi mesi, in cui comunque nessuno mi ha chiamato. Quindi meglio accettare che è finita e andare avanti.

Cosa farò ora? Ancora non lo so. Non voglio prendere decisioni avventate, mi sento solo di dire che mi vedo ancora nel calcio. Io sono uno di campo, magari mi piacerebbe allenare, ma è ancora presto per dirlo. Sto ancora metabolizzando che non giocherò mai più. Nel mio percorso sono stato sfortunato, ma so che la vita non finisce qui. Farò sicuramente altro. Non bisogna nascondersi, pure se è difficile da accettare. È tutto un lavoro mentale. Finisce un sogno: però per me, ultimamente, andare al campo non era più una gioia. Mi trascinavo, non ero più io”.