Ex Milan, oggi Ronaldinho compie 43 anni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ronaldinho, pseudonimo di Ronaldo de Assis Moreira, è stato uno dei più forti calciatori brasiliani di sempre. Nato a Porto Alegre il 21 marzo 1980, ha smesso di giocare nel 2015, a 35 anni, dopo una carriera che per circa 10 anni l'ha visto calcare i più importanti palcoscenici mondiali. Cresciuto calcisticamente nel Gremio, arriva in Europa grazie al Paris Saint-Germain. Non è ancora il PSG dei petroldollari e nel 2003 è lui la risposta del Barcellona a David Beckham acquistato dal Real Madrid.

Al Barcellona apre un ciclo straordinario. Ancor prima del Barça di Messi, la squadra catalana torna in auge grazie al gaucho che tra il 2004 e il 2006 in un attacco che comprendeva anche Eto'o, Larsson, Giuly e, appunto, il giovane Leo, vince due volte la Liga, due volte la Supercoppa di Spagna e la Champions, nel 2006. Dopo un'altra grande stagione da 24 reti complessive, Ronaldinho comincia a perder terreno e minuti nel 2007/08. Al termine di quella stagione arriva quindi la decisione di trasferirsi al Milan: in rossonero vivrà due anni e mezzo prima di tornare in Brasile, dove giocherà fino alla fine della sua carriera con l'unica eccezione della stagione al Querétaro, in Messico.

Ronaldinho è stato però anche grande protagonista con la maglia del Brasile. Trentatré gol in 97 presenze: una Copa America, una Confederations Cup ma, soprattutto, la Coppa del Mondo 2002: un Mondiale stravinto in un tridente fantascientifico composto da lui, Rivaldo e Ronaldo.

Finita la carriera da calciatore, Ronaldinho ha continuato a far parlare di sé soprattutto per le vicende extra-campo: nel 2020 è stato arrestato per due volte in Paraguay, la prima volta per aver attraversato il confine con il Brasile con un passaporto falso dello stato paraguaiano e la seconda, dopo essere stato rilasciato, perché ritenuto colpevole di riciclaggio, venendo recluso nel carcere di Asunción assieme al fratello Roberto de Assis Moreira. Oggi Ronaldinho è di nuovo un uomo libero e suo figlio, Joao Mendes de Assis Moreira, lo scorso 2 marzo, ha firmato col Barcellona. La storia si ripeterà?