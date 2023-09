Ex Milan, Ronaldo si battezza: "Mi sento veramente rigenerato"

Ronaldo Luís Nazário de Lima ha vissuto uno dei giorni più importanti della sua vita. Il presidente del Real Valladolid, ex giocatore di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan, ha ricevuto ieri il sacramento del battesimo nella chiesa di Padre Fábio de Melo, a São José dos Campos (San Paolo).

La leggenda del calcio brasiliano, 46 anni, ha condiviso sui social la sua gioia dopo il rito religioso: "Oggi è un giorno molto speciale. Sono stato battezzato! La fede cristiana è sempre stata una parte fondamentale della mia vita fin da quando ero bambino, nonostante non fossi ancora stato battezzato. Con il sacramento mi sento veramente rigenerato come figlio di Dio, in un modo nuovo, più consapevole, più profondo".