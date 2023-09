F.Galli su Thiaw: "Mi impressiona la pulizia dei suoi interventi. Può diventare un vero leader del Milan"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 09:19 Gli ex

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex rossonero Filippo Galli ha commentato così il rendimento di Malick Thiaw: "Lui mi aveva impressionato già l’anno scorso per la pulizia degli interventi. È un giocatore che difende in modo chirurgico e può crescere. Tutto lascia ben sperare per il futuro del ragazzo e del contesto Milan, che diventi un vero leader".