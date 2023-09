F.Galli: "Tomori giocatore di spesso, deve stare però più attento a non commettere certi falli come a Roma"

In merito al rendimento della difesa del Milan in questo avvio di stagione, Filippo Galli, ex rossonero, ha dichiarato a Tuttosport: "Preferisco una squadra che vuole difendere in base a come attacca, piuttosto che un undici che pensa prima a non prenderle e poi a contrattaccare. È vero però che tra i rossoneri c’è stato qualche errore individuale e di reparto. Ma, con il lavoro, certi sbagli si possono risolvere. Tomori, espulso contro la Roma, è un giocatore di grande spessore, che dovrà solo stare più attento a non commettere determinati falli, vedi quello su Belotti spalle alla porta".