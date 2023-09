F.Galli: "Tomori perdita importante per il derby. Chi al suo posto? Kalulu"

Stefano Pioli dovrà fare a meno nel derby di Milano di Fikayo Tomori il quale è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione per doppio giallo rimediato a Roma. Chi giocherà al suo posto? Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha detto la sua a Tuttosport: "Non avere Tomori a disposizione è una perdita importante. Io non ho preferenze tra i sostituti, dovessi scegliere direi Kalulu perché è più giovane e io punto sempre sui più giovani".