F.Inzaghi sul Milan: "Mi sono inquietato dopo la cessione di Tonali, ma è stata bravissima la società a ricostruire la squadra con gli acquisti giusti"

Filippo Inzaghi, ex attaccante e allenatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero e ha parlato così del Milan e di Olivier Giroud: "Quando è andato via Tonali, da tifoso milanista, mi sono inquietato, invece la società è stata bravissima a ricostruire la squadra con gli acquisti giusti. Ma se a 37 anni Giroud fa ancora la differenza nel club e in nazionale significa che siamo davanti a un grande attaccante".