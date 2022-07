Gabriele Capanni già aggregato alla Ternana: si attende l'ufficialità

MilanNews.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

La Ternana ha riabbracciato Gabriele Capanni, fantasista classe 2001 che era già in forza ai rossoverdi nelle passata stagione. Il calciatore era tornato al Milan per fine prestito, ma nella giornata di oggi si è allenato agli ordini di Lucarelli, segno che la trattativa con il club rossonero è ormai ai dettagli e manca solo l'annuncio per il trasferimento del calciatore. Capanni, come riporta Ternananews.it, dovrebbe tornare in Umbria a titolo definitivo.