Ibra Jr fa il suo esordio con l'Ajax: "È divertente qui. Mi piace"
MilanNews.it
Neanche il tempo di arrivare che Maximilian Ibrahimovic ha subito fatto il suo esordio con l'Ajax. L'ex calciatore di Milan Futuro è entrato nell'ultimo quarto d'ora di gara contro il Roda JC, sfida terminata alla fine per 2-2.
Il giovane attaccante svedese, intervistato dai colleghi di ESPN al termine della gara, ha così commentato i suoi primi minuti in maglia biancorossa: "È divertente qui. Un sacco di gente nuova, un nuovo modo di giocare a calcio e... fa freddo. Ma mi piace". Il giovane svedese ha ribadito di essere una persona a sé stante, non una versione in miniatura di suo padre. "E il cartellino giallo che ho preso? Beh, di certo non l'ho considerato un cartellino giallo".
Pubblicità
Gli ex
Nuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegridi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Guidi rivela: "Nel chiuso dello spogliatoio, pur restando ufficialmente un tabù, più di qualcuno fa il pensiero allo Scudetto"
3 Di Gennaro difende Allegri: "Ci si può vergognare di uno che ha valorizzato Bartesaghi e non solo? Siamo fuori dal mondo..."
Primo Piano
Pietro MazzaraCiao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
Andrea LongoniIl Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com