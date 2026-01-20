Ibra Jr fa il suo esordio con l'Ajax: "È divertente qui. Mi piace"

Neanche il tempo di arrivare che Maximilian Ibrahimovic ha subito fatto il suo esordio con l'Ajax. L'ex calciatore di Milan Futuro è entrato nell'ultimo quarto d'ora di gara contro il Roda JC, sfida terminata alla fine per 2-2.

Il giovane attaccante svedese, intervistato dai colleghi di ESPN al termine della gara, ha così commentato i suoi primi minuti in maglia biancorossa: "È divertente qui. Un sacco di gente nuova, un nuovo modo di giocare a calcio e... fa freddo. Ma mi piace". Il giovane svedese ha ribadito di essere una persona a sé stante, non una versione in miniatura di suo padre. "E il cartellino giallo che ho preso? Beh, di certo non l'ho considerato un cartellino giallo".