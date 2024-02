Ieri Giroud a vedere Arsenal-Liverpool: presente anche un altro ex rossonero

vedi letture

Ieri allo stadio Emirates di Londra si è giocato Arsenal-Liverpool di Premier League (3-1 per la squadra di Arteta il risultato finale). Sugli spalti era presente anche Olivier Giroud, che ha vestito la maglia dei Gunners per 6 stagioni, totalizzando 105 gol in 253 match ufficiali. Insieme all'attuale numero 9 del Milan, c'erano anche altri due ex giocatori dell'Arsenal, vale a dire Theo Walcott e Mathieu Flamini, ex centrocampista rossonero.

Ecco il post pubblicato su Instagram dal club inglese: