Il Milan incrocia Thiago Silva: i numeri del brasiliano con la maglia rossonera

Il Milan e Thiago Silva si incontreranno di nuovo, per la prima volta dall'addio nell'estate del 2012. Il centrale brasiliano, che è rimasto molto legato ai rossoneri, giocherà per la prima volta contro il suo passato domani sera quando il suo Chelsea ospiterà il Milan in Champions League. Thiago Silva ha giocato tre stagioni con la maglia rossonera vincendo uno Scudetto. Ha giocato 119 partite in cui ha segnato 6 gol e fornito 2 assist, ma soprattutto ha regalato prestazioni difensive di grandissimo livello che lo hanno lanciato all'interno del panorama del calcio mondiale.