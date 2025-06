Italia, Gattuso in pole per la panchina azzurra: la situazione

Dopo il no di Claudio Ranieri e quello di Stefano Pioli, per la panchina dell'Italia c'è in pole Gennaro Gattuso, ex tecnico del Milan. A riferirlo è Gianluca Di Marzio sul suo sito: "Situazione rovente per la panchina della Nazionale italiana. Dopo la fine del percorso di Luciano Spalletti, arrivata dopo la sconfitta contro la Moldavia, si valutano i profili per sostituire l’ex CT. Dopo che Ranieri e Pioli hanno deciso di non accettare la proposta, con il primo che ha deciso di mantenere la parola alla Roma e il secondo che è promesso sposo della Fiorentina.

La FIGC punta su Gennaro Gattuso, con l’ex centrocampista in pole per diventare il nuovo CT. I ragionamenti federali sono soprattutto su di lui. Quella di Gattuso è la prima idea forte in fase di valutazione da parte della Federazione: bisognerà comprendere se sarà l’unica, con gli altri campioni del Mondo, De Rossi e Cannavaro, non da escludere".