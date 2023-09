IZ Today: 11 settembre 2010, 13 anni fa l'esordio in rossonero di Zlatan Ibrahimovic

11 settembre 2010: il Milan è ospite del Cesena per la seconda partita del campionato di Serie A. Dopo la netta vittoria in casa con il Lecce, i rossoneri incappano in una fragorosa sconfitta per 2-0. Il risultato è pessimo, ma la partita è da ricordare perché segna l'esordio con i colori del Milan per Zlatan Ibrahimovic, in campo dal primo minuto.

Lo svedese trascinò la squadra a suon di gol allo Scudetto alla fine di quel campionato, e sappiamo benissimo quanto prezioso sia stato il suo contributo a rendere di nuovo grande il Milan dal 2020 in avanti, nella sua seconda avventura a tinte rossonere. Ecco i numeri di Ibra con il Milan: 6 stagioni, 163 presenze, 93 gol.