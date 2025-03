L'ex rossonero Donadel nominato allenatore ad interim del Montreal CF

vedi letture

L’avventura del tecnico Laurent Courtois al CF Montreal, club di proprietà del presidente del Bologna Joey Saputo, è terminata dopo circa 14 mesi dalla sua assunzione nel gennaio del 2024. Lo comunica il club canadese annunciando che il suo sostituto – ad interim – sarà quel Marco Donadel che a gennaio aveva firmato come assistente del tecnico francese.

L’esperienza di Courtois si conclude dopo 45 panchine totali di cui cinque in questa stagione dove ha raccolto appena un punto prima di essere sollevato dall’incarico. In totale il suo bilancio è di 12 vittorie, 12 pareggi e 21 sconfitte con una media di poco superiore al punto a partita.

Donadel ha iniziato la sua carriera da tecnico nelle giovanili della Fiorentina per poi diventare collaboratore tecnico in prima squadra nel 2020/21 prima di trasferirsi in Russia come vice allenatore dello Spartak Mosca al seguito di Paolo Vanoli e poi tornare in Italia per una parentesi alla guida dell’Ancona dall’aprile 2023 all’ottobre dello stesso anno. L’ex centrocampista era poi tornato a Montreal, dove aveva chiuso la sua carriera da calciatore collezionando 81 presenze in quattro anni, a gennaio e ora ha l’occasione di rimettersi in corsa come allenatore in attesa che la società decida se confermarlo per il resto della stagione o puntare su un altro profilo nelle prossime settimane.