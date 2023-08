La delusione di Kessie: l'ivoriano si è sentito 'usato' dal Barcellona come plusvalenza

Si chiude dopo solo una stagione l'avventura spagnola di Franck Kessie, che un anno fa sbarcava a Barcellona da svincolato dal Milan e ora lascia l'Europa per firmare con l'Al Alhi, in Arabia Saudita. Il quotidiano catalano Sport svela alcuni retroscena degli ultimi giorni di Kessie in blaugrana, rivelando la grande delusione del centrocampista ivoriano nei confronti del club spagnolo.

Kessie ha avuto problemi di comunicazione con il tecnico Xavi per tutta la pre-season, con l'allenatore che ha parlato poco o nulla con l'ex centrocampista del Milan. Il Barcellona aveva deciso da tempo, l'ivoriano sarebbe dovuto partire ad ogni costo quest'estate, nonostante Kessie stesso fosse convinto di rimanere in blaugrana. Il giocatore, scrive Sport, si è sentito 'usato' come fonte di guadagno dal Barcellona, che avendolo acquistato a zero ha registrato una buona plusvalenza quest'estate, utile a risanare conti che restano sempre complicati.