Sacchi sul Milan: "Allegri bravo a ricompattare l’ambiente dopo le turbolenze della scorsa stagione"

vedi letture

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del nuovo Milan di Max Allegri: "L’ho seguito nel precampionato. La cosa che mi è piaciuta maggiormente è che ha saputo ricompattare l’ambiente dopo le turbolenze della scorsa stagione. Allegri è bravissimo a gestire il gruppo. Sono arrivati nuovi elementi che devono integrarsi. Penso che il principio base su cui si reggerà la squadra sarà la forza della difesa e la rapidità del contropiede. Con gente come Leao e Pulisic bisogna fare così. E poi i rossoneri non avranno le coppe, un gran bel vantaggio come ha dimostrato il Napoli nella passata stagione.

Se il Milan può vincere lo scudetto? Può tentare l’impresa, ma non parte di certo come favorito. E, se ci riuscisse, sarebbe appunto un’impresa, cioè un fatto meraviglioso e straordinario che si verifica con poca frequenza".

