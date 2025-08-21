Pioli: "L'ossessione di Ronaldo l'ho vista in Ibra al Milan e Klose alla Lazio"
MilanNews.it
Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, nel corso della lunga intervista rilasciata a La Repubblica ha toccato vari tasti legati alla sua squadra ma anche al suo percorso in panchina. Ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, con Pioli che ha trovato similitudini anche con Zlatan Ibrahimovic: "Solo lavorandoci si ha la percezione di quanto sia immenso, un'entità che smuove tutto ciò che ha intorno.
Allenarlo è facile, non devi mai ricordargli niente. Avendo 40 anni si deve autogestire, sa bene cosa può o non può fare. La sua ossessione l'ho vista in Klose alla Lazio e in Ibra al Milan
Pubblicità
Gli ex
Leeds, le prime parole di Okafor: "Da bambino sognavo di giocare in Premier. Sono pronto per questa nuova sfida"
Sacchi sul Milan: "Allegri bravo a ricompattare l’ambiente dopo le turbolenze della scorsa stagione"
Le più lette
1 Milan, per il CorSera all'agente di Gimenez è stato dato il mandato di portare offerte superiori ai 28 milioni
3 Milan-Boniface, la pazienza ha premiato i rossoneri: ad inizio mercato il Bayer Leverkusen chiedeva 50 milioni
4 Milan-Boniface: l'agente è atteso a Milano per chiudere l'affare. E i rossoneri non mollano nemmeno Harder
Primo Piano
Milan-Boniface: l'agente è atteso a Milano per chiudere l'affare. E i rossoneri non mollano nemmeno Harder
Carlo PellegattiIl Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
Antonio VitielloUna punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessioni
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com