Pioli: "L'ossessione di Ronaldo l'ho vista in Ibra al Milan e Klose alla Lazio"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, nel corso della lunga intervista rilasciata a La Repubblica ha toccato vari tasti legati alla sua squadra ma anche al suo percorso in panchina. Ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, con Pioli che ha trovato similitudini anche con Zlatan Ibrahimovic: "Solo lavorandoci si ha la percezione di quanto sia immenso, un'entità che smuove tutto ciò che ha intorno.

Allenarlo è facile, non devi mai ricordargli niente. Avendo 40 anni si deve autogestire, sa bene cosa può o non può fare. La sua ossessione l'ho vista in Klose alla Lazio e in Ibra al Milan