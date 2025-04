Lione, Fonseca torna in panchina contro lo United, nonostante la squalifica di 9 mesi: ecco perchè

Quella di oggi sarà una serata particolare per Paulo Fonseca: l'ex tecnico del Milan infatti tornerà a sedersi sulla panchina del Lione durante la sfida contro il Manchester United nonostante stia scontando una squalifica di ben 9 mesi.

Il motivo? La squalifica non si estende alle competizioni europee, Fonseca dunque scenderà in campo per la prima volta dopo poco meno di un mese (dato che ha fatto lo stesso per le partite di Europa League del Lione contro lo Steaua Bucarest).

Va detto che dal suo allontanamento dai campi di gioco il Lione non ne ha risentito, probabilmente grazie anche alla grande fiducia che il club ha riposto in lui nonostante il famoso testa a testa con l'arbitro Benoit Millot in un momento di perdita del controllo con successiva stangata. Il Lione infatti sta cavalcando l'onda dell'entusiasmo, è quinto in campionato, a due punti dalla qualificazione automatica alla Champions League, ed oggi ospiterà il Manchester United nei quarti di finale di Europa League. Dal giorno dell'annuncio della squalifica, Fonseca - che nelle partite di Ligue 1 non può scendere in campo, ma si deve fermare ad assistere alle partite dalla tribuna - ha vinto 5 partite su 6 fra campionato ed Europa League.