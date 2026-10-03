Mercato Milan, la rivelazione di Pato: "Cardinale ha provato a prendere Endrick"
A margine del suo intervento al Festival dello Sport di Trento, l'ex attaccante rossonero Alexandre Pato ha parlato così ai microfoni dei giornalisti presenti: "Certo che seguo ancora il Milan che è la squadra del mio cuore. Ho parlato anche con Cardinale, lo vedo ottimista, farà degli investimenti per far vincere. Non sarà facile, ma sono sicuro che il Milan tornerà a vincere. Cardinale vuole bene del Milan. Lui ha i suoi pensieri, cambiare la testa dei tifosi non è facile perchè si pensa sempre al Milan che ha vinto tutto. Il mondo è cambiato, i giocatori sono diversi. Serve un po' di tempo, ma Cardinale è ottimista e farà bene.
Endrick? Credo che dovrà cambiare perchè non è facile trovare spazio al Real Madrid. Non so come sono i suoi atteggiamenti lì, non può far decidere sempre tutto ai suoi agenti, secondo me deve cercarsi un'altra squadra. So che Cardinale stava provando a portarlo al Milan, ma non è riuscito. Lui pensa sempre al meglio del Milan. Abbiamo parlato un po', lui tiene tanto al Milan e farà il meglio per il Milan".
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