Montolivo torna a giocare in Messico? Il Cremonesse de Xalapa lo annuncia, ma è giallo

Riccardo Montolivo riparte dal Messico? Il punto interrogativo è d’obbligo perché, più che di notizia, è lecito parlare di vero e proprio giallo di mercato. L’ex centrocampista, come noto, ha appeso gli scarpini al chiodo, dopo la separazione alquanto turbolenta dal Milan. “Una pagina triste - disse il suo agente Branchini qualche mese dopo - il suo addio al calcio è definitivo”. Ciò non di meno, pochi giorni fa lo stesso Montolivo è stato annunciato come nuovo rinforzo da parte della misconosciuta Cremonesse de Xalapa.

Il comunicato social è datato addirittura 4 luglio, e finora è passato abbastanza in sordina per quanto riguarda la stampa italiana. Ma in Sud America è stato ripreso anche da fonti autorevoli, tra cui l’edizione messicana di AS, che spiega come la Cremonesse sia una nuova società in attesa di ottenere l’affiliazione alla Liga Balompié, un campionato alternativo rispetto alla più nota Liga MX. Tornando all’annuncio, nel post originale (che trovate a fondo articolo), la società messicana rende noto l’arrivo (ovviamente da free agent) dello stesso Montolivo e ringrazia anche il presidente della Branchini Associati, l’agenzia che rappresenta l’ex capitano del Milan. Quest’ultimo è poi protagonista di uno scatto, anche se al momento non è chiaro dove la foto sia stata effettuata né chi siano gli altri soggetti ritratti con lui, nonché di altri post celebrativi. Resta da capire se il ritorno al calcio di Montolivo sia realtà o se si tratti di una boutade da parte di un nuovo club in cerca di visibilità.