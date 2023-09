Monza, Colombo per una maglia contro il Lecce

(ANSA) - MONZA, 14 SET - Potrebbe esserci il debutto da titolare di Lorenzo Colombo, nel Monza che domenica affronterà il Lecce, proprio l'ex squadra del classe 2002. L'acquisto al fotofinish del mercato brianzolo - già in campo per mezzora nel 3-0 di Bergamo, si gioca una maglia da titolare con Dany Mota Carvalho. Il portoghese potrebbe arretrare nella posizione a ridosso della punta nel 3-4-2-1 di Palladino, garantendo una variabile più offensiva nella posizione sin qui tenuta da Andrea Colpani e Gianluca Caprari. Chi non sarà del match, con ogni probabilità, è Danilo D'Ambrosio.

Ancora alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata nel finale dell'ultima casalinga del Monza, contro l'Empoli. Riflettori anche su Akpa-Akpro, in tribuna allo U-Power Stadium contro i toscani subito dopo l'arrivo in biancorosso, ma poi non convocato nella successiva trasferta in casa dell'Atalanta. (ANSA).