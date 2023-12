Origi flop anche al ritorno in Premier League: i numeri al Forest

vedi letture

La parentesi di Divock Origi al Milan è stata tutto tranne che esaltante. Il belga in rossonero non è mai entrato in condizione e non è mai riuscito a incidere come il club si sarebbe aspettato quando lo ingaggiò nell'estate 2022 a parametro zero. Origi però è ancora sotto contratto con il Diavolo e potrebbe tornare all'ovile l'estate prossima, visto il suo rendimento scadente in prestito al Nottingham Forest.

Il tanto sospirato ritorno in Premier League, per Origi, non sta andando molto bene. Il belga ha giocato solo 9 partite di campionato e solo due partendo dall'undici titolare. In totale Origi ha raccolto il misero bottino di 177 minuti. Con questi numeri non è riuscito nè a segnare un gol, nè a fornire un assist. Insomma un'altra stagione da flop.