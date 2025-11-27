Papin rivela: "Al Milan anche per Van Basten, sognavo di giocare con lui"
Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha dichiarato:
Sull'arrivo al Milan: "Un ricordo incredibile, era la prima volta ad Arcore. Berlusconi mi ricevette nella sua grande casa cantando una canzone francese. Un momento incredibile".
Sulla coppia Van Basten-Papin: "Arrivai al Milan anche per quello, avevo il sogno di giocare con Marco perché avremmo potuto segnare entrambi. Tutti dicevano che fosse impossibile, non lo era".
Su Capello: "Mi ha insegnato il rigore, mi ha dato questo. Mi ha cambiato come calciatore, ho imparato a giocare spalle alla porta. E' stato molto difficile perché è un lavoro che richiedeva tempo, ma in un anno ho fatto grandi progressi".
Sull'esperienza al Milan: "Ho giocato con tanti grandi campioni, è stato un privilegio giocare con quest squadra. Era un club che voleva vincere tutto. Parlo spesso con Marco Simone, ho sentito Paolo Maldini. La comunicazione è rimasta".
Sul gol al Porto: "Uno dei gol più belli della mia carriera, è stato un momento incredibile. Giocavamo una gara complicata, ebbero tante occasioni e feci quel gol meraviglioso".
Su Tassotti, Maldini, Costacurta, Galli e Baresi: "Una sicurezza incredibile, sapevi che non subivi gol o comunque poco".
