Quagliarella e l'aneddoto su Pirlo: "Si arrabbiava molto quando non gli davi la palla. Se era marcato diceva comunque che..."

Fabio Quagliarella è stato ospite nella serata di ieri a Sky Calcio Club, programma di approfondimento sui temi calcistici del weekend di Sky Sport con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani e altri ospiti. Ieri sera la guest star era proprio Fabio Quagliarella, ex calciatore che ha da poco annunciato il ritiro. L'ex Napoli, Juve e Sampdoria ha condiviso un aneddoto su Andrea Pirlo che risale ai tempi della Juventus. Ecco le parole di Quagliarella sull'ex Milan:

“Al primo allenamento Lichtsteiner partiva e urlava per avere il pallone, Andrea gli disse di pensare a correre che gli sarebbe comunque arrivata, anche perché parlare troppo favoriva gli avversari. Poi c'è da dire che Pirlo si arrabbiava molto quando non gli davi la palla, gli dicevi 'Andrea, hai uno o due giocatori che ti marcano, non te la posso dare', ma rispondeva: 'Tu dammela, il problema è degli altri'. Questa era Pirlo".