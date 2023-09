Riecco Junior Messias: l'ex rossonero convocato per il match contro la Roma

L'avventura tra l'esterno brasiliano insieme al Genoa non è ancora iniziata: l'ex Milan è reduce da un'estate piena di problemi fisici che hanno tenuto l'attaccante classe 91' lontano dai campi. In queste ultime ore però, la notizia positiva per il grifone: Junior Messias è disponibile per la partita casalinga contro la Roma questa sera alle 20:45.