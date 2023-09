Saelemaekers: "Spagna? C'era questa opportunità ma ho avvertito maggior fiducia a Bologna

Intervenuto oggi in conferenza stampa, Alexis Saelemaekers, esterno passato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Milan al Bologna, ha commentato così la sua scelta di vestire la maglia del club emiliano: "Sono venuto qua perché ho avvertito grande fiducia da parte del mister e della società: era importante per me in questo momento di carriera. Dopo anni belli al Milan e con lo Scudetto vinto volevo più minuti in campo e credo che Bologna sia la scelta giusta. Spagna? C'era questa opportunità ma ho avvertito maggior fiducia a Bologna" riporta tuttobolognaweb.it.