Samu Castillejo trova squadra. L'ex Milan riparte dalla Malesia

Dopo una lunga carriera fra Spagna, dove ha vestito le maglie di Malaga, Valencia e Villarreal, e Italia, dove ha giocato con Milan e Sassuolo, per l’attaccante Samu Catillejo ci sarà un’esperienza all’estero in un campionato esotico come quello della Malesia.

Lo spagnolo classe ‘95 infatti è stato tesserato dallo Johor Darul Ta’zim, club che sta dominando la massima serie locale con 15 punti di vantaggio sulla seconda e ben 23 sulla terza, e dove giocano diversi calciatori iberici come il portiere Antoni Zubiaurre, Christian Vad, Jordi Amat, Iker Undabarrena, Roque Mesa, Natxo Insa, Jonathan Viera, Juan Muniz, e soprattutto l’ex Real Madrid e Paris Saint Germain – oltre che Sampdoria – Jesè.

Castillejo era svincolato dalla scorsa estate quando collezionò 19 presenze, senza reti, con la maglia del Sassuolo con cui retrocesse in Serie B.